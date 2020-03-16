Теперь по родовому сертификату курянки могут получить правовую и психологическую помощь

Набор услуг расширился

С 1 января цена родового сертификата увеличилась на тысячу рублей и теперь составляет 12 тысяч рублей. Расширился и набор услуг, предоставляемых по сертификату.Так, за счёт средств родового сертификата беременные женщины могут получить не только медицинскую, но и правовую, психологическую и медико-социальную помощь. Оказать эти услуги, включая проведение профилактических медицинских осмотров ребёнка в течение первого года жизни, в Курской области сможет 41 медицинская организация, с которыми региональное отделение Фонда социального страхования заключило соответствующие договоры.В областной администрации отмечают, что в прошлом году более 30 тысяч курянок получили родовые сертификаты. Благодаря этому механизму счета медицинских организаций пополнились более чем 90 миллионами рублей.