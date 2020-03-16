В Курске не зарегистрировано заболевших коронавирусом

На домашнем карантине находятся 55 человек

В Курске не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном комитете здравоохранения.





На домашнем карантине находятся 55 человек, приехавшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Всем проведено обследование - результат отрицательный. Среди курян, находящихся под наблюдением, школьников нет, поэтому переводить учебные заведения на режим свободного посещения не стали.





В инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся два человека, которые контактировали с заболевшей жительницей Белгородской области в поезде. У них дважды взяты лабораторные анализы, результат отрицательный.





Отмечается, что эпидемическая ситуация в Курской области находится под контролем. В случае ухудшения эпидситуации оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме, готов принять все необходимые меры.