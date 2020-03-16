  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске не зарегистрировано заболевших коронавирусом

На домашнем карантине находятся 55 человек

Читайте также

В Курске не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

На домашнем карантине находятся 55 человек, приехавшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Всем проведено обследование - результат отрицательный. Среди курян, находящихся под наблюдением, школьников нет, поэтому переводить учебные заведения на режим свободного посещения не стали. 

В инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся два человека, которые контактировали с заболевшей жительницей Белгородской области в поезде. У них дважды взяты лабораторные анализы, результат отрицательный.

Отмечается, что эпидемическая ситуация в Курской области находится под контролем. В случае ухудшения эпидситуации оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме, готов принять все необходимые меры.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Антон Шипулин призвал курян принять участие в проекте «Большая история»

Курские власти запретили мероприятия с участием более 500 человек

Житель Щигров воровал в Курске канализационные люки

Курские атомщики поддержали #unovisionchallenge и станцевали прямо на «пятаке» атомного реактора

Общественный транспорт на проспекте Плевицкой Курска запустят раньше намеченной даты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске