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Лента новостей / В регионе

Ирина Хмелевская рассказала, когда в курских аптеках появятся медицинские маски

На совещании с главой региона обсудили ситуацию с коронавирусом в Курской области
Ирина Хмелевская рассказала, когда в курских аптеках появятся медицинские маски

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Многих курян интересует, когда же в аптеках появятся медицинские маски. Ответ на этот вопрос дала сегодня замгубернатора Ирина Хмелевская на оперативном совещании в Доме Советов. По её словам поставки возобновятся после 15 марта. Они отметила, что такая ситуация с масками не только в курской области, но и в целом по стране. Дело в том, что масок нет у поставщиков.При этом, курские больницы масками, дезинфицирующими средствами, препаратами обеспечены полностью.

На совещании с главой региона обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Случаев заболевания китайским вирусом у нас на данный момент не зарегистрировано. 
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