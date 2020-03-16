Ирина Хмелевская рассказала, когда в курских аптеках появятся медицинские маски

На совещании с главой региона обсудили ситуацию с коронавирусом в Курской области

Многих курян интересует, когда же в аптеках появятся медицинские маски. Ответ на этот вопрос дала сегодня замгубернатора Ирина Хмелевская на оперативном совещании в Доме Советов. По её словам поставки возобновятся после 15 марта. Они отметила, что такая ситуация с масками не только в курской области, но и в целом по стране. Дело в том, что масок нет у поставщиков.При этом, курские больницы масками, дезинфицирующими средствами, препаратами обеспечены полностью.На совещании с главой региона обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Случаев заболевания китайским вирусом у нас на данный момент не зарегистрировано.