Курскстат: средняя зарплата курян больше 35700 рублей

Статистики сообщают о росте доходов курян

В Курскстате, судя по всему, работают большие оптимисты. Они сообщают о росте доходов курян. Специалисты насчитали среднюю зарплату курян в декабре прошлого года больше 35700 рублей. И это, что называется, "на руки", то есть после вычета НДФЛ. А начисленная заработная плата у нас в городе так и вовсе по подсчётам статистиков больше 41 тысячи. И это ещё не всё. Среднедушевые денежные доходы, то есть те, которые учитывают и неработающих детей - почти 34,5 тысячи.Более пессимистичны работодатели на сайтах по поиску работы - предлагают зарплату всего около 20 тысяч.