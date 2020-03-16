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Курскстат: средняя зарплата курян больше 35700 рублей

Статистики сообщают о росте доходов курян
Курскстат: средняя зарплата курян больше 35700 рублей

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В Курскстате, судя по всему, работают большие оптимисты. Они сообщают о росте доходов курян. Специалисты насчитали среднюю зарплату курян в декабре прошлого года больше 35700 рублей. И это, что называется, "на руки", то есть после вычета НДФЛ. А начисленная заработная плата у нас в городе так и вовсе по подсчётам статистиков больше 41 тысячи. И это ещё не всё. Среднедушевые денежные доходы, то есть те, которые учитывают и неработающих детей - почти 34,5 тысячи. 

Более пессимистичны работодатели на сайтах по поиску работы - предлагают зарплату всего около 20 тысяч.
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