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Лента новостей / В регионе

В Курской области пытаются решить проблему с ремонтом малоквартирных домов

Деятельность фонда капитального ремонта обсуждали в Курской областной Думе

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Деятельность фонда капитального ремонта обсуждали в Курской областной Думе. В рамках круглого стола чиновники и парламентарии решали, что делать со старыми малоквартирными домами, сообщает телеканал "ТАКТ". Закон запрещает их ремонтировать, но, вместе с тем, требует найти какое-то решение. Также участники совещания видят необходимость изменить подходы к вопросу замены лифтов.

На заседание круглого стола выносятся два вопроса - формирование современной городской среды и капитальный ремонт  многоквартирных домов. Обсуждается  выполнение соответствующих региональных программ в прошлом году, а также идет поиск вариантов решений выявленных проблем. Таковых меньше всего в сфере благоустройства общественных территорий и дворов. Заместитель губернатора отчитывается об эффективности нововведений и хороших результатах.

Алексей Смирнов, заместитель губернатора Курской области: «Мы в прошлом году впервые привлекли к приемке всех выполненных работ строительный надзор Курской области. Такого раньше не было. И только с их подписью оплачивали эти работы. Нам удалось выполнить показатели по количеству введенных объектов в прошлом году на 113%. То есть, мы на 13% сдали больше дворовых территорий и общественных».

Руководитель профильного думского комитета Дмитрий Гурин, надеется, что в нынешнем году позитивная динамика сохранится.

Дмитрий Гурин, председатель постоянного комитета по промышленной политике: «По городской среде учувствуют все населенные пункты Курской области, где численность населения больше 1000 человек. В этом году планируется сделать еще 74 общественных территории и 192 двора. Но, полагаю, будет сделано чуть больше. Потому что когда торги завершаются, определяются подрядчики, то возникает какая-то небольшая экономия. И количество территорий и дворов увеличивается».

А вот деятельность фонда капитального ремонта многоквартирных домов обсуждается участниками круглого стола более основательно. Оценивают работу на «хорошо», но видят необходимость в корректировках. Некоторые проблемы, связанные с качеством работ, фонд уже пытается решить.

Артур Иванов, директор фонда капитального ремонта  многоквартирных домов Курской области: «У нас один из основных вопросов - повышение качества выполняемых работ.  Мы усиливаем группу строительного контроля – отказались от услуг сторонних организаций в рамках осуществления контроля, включаем в реестр недобросовестных поставщиков те подрядные организации, которые плохо отработали в предыдущем периоде.  Пять таких организаций были исключены и в дальнейшем капремонте участвовать не смогут».

А вот что делать с домами малой этажности, в которых меньше 12 квартир, фонд сам решить не может.  Ремонт таких строений, большинству из которых уже более 100 лет,  называется нецелесообразным. К тому же существуют определенные ограничения в законодательстве. Но, вместе с тем, закон требует найти решение.

Дмитрий Гурин, председатель постоянного комитета по промышленной политике, строительству и ЖКХ: «Люди этого ждут. И вот какая должна быть поддержка фонда капитального ремонта, жильцов, нужно решать. Поэтому суть круглого стола – обсудить проблему, выработать решения, послушать глав муниципальных образований, комитет ЖКХ. Это общая большая сложная задача, которой необходимо  найти решение».

Также участники круглого стола видят необходимость усовершенствовать подходы к вопросу замены лифтового оборудования. Договорились разработать правки в соответствующие программы.
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