В Курской области пытаются решить проблему с ремонтом малоквартирных домов

ТАКТ". Закон запрещает их ремонтировать, но, вместе с тем, требует найти какое-то решение. Также участники совещания видят необходимость изменить подходы к вопросу замены лифтов.Деятельность фонда капитального ремонта обсуждали в Курской областной Думе. В рамках круглого стола чиновники и парламентарии решали, что делать со старыми малоквартирными домами, сообщает телеканал "
На заседание круглого стола выносятся два вопроса - формирование современной городской среды и капитальный ремонт многоквартирных домов. Обсуждается выполнение соответствующих региональных программ в прошлом году, а также идет поиск вариантов решений выявленных проблем. Таковых меньше всего в сфере благоустройства общественных территорий и дворов. Заместитель губернатора отчитывается об эффективности нововведений и хороших результатах.
Алексей Смирнов, заместитель губернатора Курской области: «Мы в прошлом году впервые привлекли к приемке всех выполненных работ строительный надзор Курской области. Такого раньше не было. И только с их подписью оплачивали эти работы. Нам удалось выполнить показатели по количеству введенных объектов в прошлом году на 113%. То есть, мы на 13% сдали больше дворовых территорий и общественных».
Руководитель профильного думского комитета Дмитрий Гурин, надеется, что в нынешнем году позитивная динамика сохранится.
Дмитрий Гурин, председатель постоянного комитета по промышленной политике: «По городской среде учувствуют все населенные пункты Курской области, где численность населения больше 1000 человек. В этом году планируется сделать еще 74 общественных территории и 192 двора. Но, полагаю, будет сделано чуть больше. Потому что когда торги завершаются, определяются подрядчики, то возникает какая-то небольшая экономия. И количество территорий и дворов увеличивается».
А вот деятельность фонда капитального ремонта многоквартирных домов обсуждается участниками круглого стола более основательно. Оценивают работу на «хорошо», но видят необходимость в корректировках. Некоторые проблемы, связанные с качеством работ, фонд уже пытается решить.
Артур Иванов, директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области: «У нас один из основных вопросов - повышение качества выполняемых работ. Мы усиливаем группу строительного контроля – отказались от услуг сторонних организаций в рамках осуществления контроля, включаем в реестр недобросовестных поставщиков те подрядные организации, которые плохо отработали в предыдущем периоде. Пять таких организаций были исключены и в дальнейшем капремонте участвовать не смогут».
А вот что делать с домами малой этажности, в которых меньше 12 квартир, фонд сам решить не может. Ремонт таких строений, большинству из которых уже более 100 лет, называется нецелесообразным. К тому же существуют определенные ограничения в законодательстве. Но, вместе с тем, закон требует найти решение.
Дмитрий Гурин, председатель постоянного комитета по промышленной политике, строительству и ЖКХ: «Люди этого ждут. И вот какая должна быть поддержка фонда капитального ремонта, жильцов, нужно решать. Поэтому суть круглого стола – обсудить проблему, выработать решения, послушать глав муниципальных образований, комитет ЖКХ. Это общая большая сложная задача, которой необходимо найти решение».
Также участники круглого стола видят необходимость усовершенствовать подходы к вопросу замены лифтового оборудования. Договорились разработать правки в соответствующие программы.
В Курской области пытаются решить проблему с ремонтом малоквартирных домов
Деятельность фонда капитального ремонта обсуждали в Курской областной Думе