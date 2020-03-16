В ВГУ открылась Лаборатория искусственного интеллекта

Студентам предлагают для изучения программы по системам компьютерного зрения, по поддержке принятия решения, по обработке естественного языка и другие







Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) начала работу в Воронежском государственном университете (ВГУ). В открытии центра приняли участие заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев, заместитель Председателя – управляющий Головным отделением по Воронежской области Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Денис Скребец, руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Дмитрий Проскурин, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.- В национальном проекте „Цифровая экономика“ одним из ключевых проектов является проект „Кадры для цифровой экономики“, согласно которому в 2020 году в регионе необходимо подготовить 5200 специалистов в сфере IT-технологий. Открытие в ВГУ лаборатории искусственного интеллекта позволит выполнить поставленные перед регионом задачи, — сказал Дмитрий Проскурин.Центр ИИ открыт при поддержке Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Как добавил на открытии центра ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, в регионе по инициативе губернатора Александра Гусева создается научно-образовательный центр (НОЦ) с рабочим названием «Цифровые инновации в экономике».- Открытие лаборатории искусственного интеллекта является прямым шагом Сбербанка к участию в нем. Мы также подписали соглашение с холдингом „Росэлектроника“, который тоже будет работать в НОЦ, — сказал Дмитрий Ендовицкий.Как отметил руководитель лаборатории ИИ Игорь Замятин, в ВГУ студентам предлагают для изучения программы по системам компьютерного зрения, по поддержке принятия решения, по обработке естественного языка, предикативной (предсказательной) аналитике, по распознаванию и синтезу речи, машинному обучению в финансах. С их помощью студенты сейчас разрабатывают программы, которые могут найти применение в самых различных сферах жизни. Среди них программы по прогнозированию повторных инфарктов и распространению метастазов при онкологическом заболевании, по прогнозированию задержек авиарейсов и другие.- Например, наши студенты предложили программу для мобильных устройств — чат-бот Masterpiece, ставший призером Международного IT-конкурса цифровых разработок IT Challenge. Это приложение для мобильного телефона, созданное вместе с компанией Surf: в музее вы подходите к картине, фотографируете ее на телефон, а программа распознает по фотографии произведения искусства, находит для вас в базе данных информацию о нем и об авторе. Вы также можете задавать ей речевые вопросы и в режиме беседы получать ответы, - пояснил Замятин.Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев на открытии центра подчеркнул, что сегодня велика потребность в специалистах по искусственному интеллекту.- Мы готовы трудоустраивать выпускников ВГУ, причем не только для работы в Воронеже, но и в других регионах, потому что у Сбербанка потребность в IT-специалистах измеряется тысячами. Студенты смогут в новой лаборатории повысить свои навыки и попробовать создать модели, которые превратятся в стартапы и принесут доходы государству, помогут нам укрепить лидерство в технологиях с учетом региональной специфики, а Воронежской области — стать лидером со своим IT-кластером в России и в мире, потому что сегодня здесь занимаются уникальными, штучными вещами, — сказал Александр Закурдаев.Денис Скребец, заместитель председателя ЦЧБ - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк сказал, что обучение – это неотъемлемая и значимая часть карьерного и экспертного роста.- Никто не в состоянии заставить человека стать гениальным, но помочь талантливо прожить студенческие годы – это, в том числе, и в силах Сбербанка. И эта лаборатория, на мой взгляд, как раз станет той площадкой, которая в будущем поспособствует развитию молодых талантов. И для ВГУ, и для Сбербанка, и для Воронежа в целом это действительно большое событие.Воронежский госуниверситет — один из старейших вузов Черноземья. В 2018 году ему исполнилось 100 лет. Вуз сотрудничает со 120 университетами мира, ведет обучение 11 языкам, в его составе 16 научно-исследовательских лабораторий, организованных совместно с Российской академией наук, в нем обучается свыше 21 тыс. студентов. ВГУ имеет одну из крупнейших в России научных библиотек, насчитывающую более 3 млн книг и документов.В прошлом году была подписана дорожная карта к соглашению о сотрудничестве между ВГУ и Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк. Открытие Лаборатории искусственного интеллекта стало закономерным этапом по ее реализации.