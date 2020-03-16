53-летняя курянка похитила золото из ювелирного магазина, в котором работала

Украшения в витринах она собиралась заменить похожей бижутерией

53-летней курянке грозит уголовное дело. Женщина, работая в ювелирном магазине продавцом, похитила золотые украшения и собиралась заменить их в витринах похожей бижутерией.Однако её планам помешали оперативники. Правоохранители выяснили, что курянка пытается продать драгоценности. Женщина выбрала товары, которые не пользовались спросом и забрала. Оригиналы она сбиралась продать по заниженной цене.Кражу продавец совершила, соблюдая строгую конспирацию, дождавшись, когда в смене останется одна. Сейчас украденные украшения изъяты. Предварительно нанеснный ювелирному магазину ущерб составляет около 7 тысяч рублей, сейчас назначена дополнительная оценка, которая позволит установить точную сумму ущерба и выявить другие факты хищений.После проведения необходимых доследственных действий решится вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи, пояснили в полиции.