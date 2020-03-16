Курских школьников на дистанционное обучение переводить пока не будут. Но каникулы начнутся раньше

Педагогам во всех школах теперь ежедневно измеряют температуру, сами учителя внимательно следят за состоянием детей

Курских школьников пока не будут переводить на дистанционное обучение, сообщили в мэрии. Однако во всех образовательных учреждениях должна быть обеспечена возможность обработки рук дезинфицирующими средствами.Антибактериальное мыло возле школьных умывальников – теперь необходимый атрибут. Также педагогам во всех школах теперь ежедневно измеряют температуру. Тех, у кого температура окажется выше 37,5 градусов, к работе не допустят.Также, если у сотрудника появятся другие симптомы простудного заболевания – кашель, насморк, першение в горле - его также отправят домой.Непрерывно ведётся и мониторинг здоровья детей. За школьниками внимательно следят учителя, и если кто-то из ребят начнет жаловаться на самочувствие, срочно направят в медпункт и позвонят родителям.Меж тем, в других российских регионах, в частности, в Москве, Московской области, в Петербурге, Екатеринбурге и в соседнем с нами Воронеже, детей перевели на дистанционное обучение или ввели свободное посещение. Крупнейшие российские вузы – МГИМО, МГУ, МГТУ имени Баумана также переходят на дистанционное обучение. В КГУ сначала объявили о переводе студентов на онлайн-обучение, но потом отменили это решение.Добавим, сейчас правительство рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавируса. В свою очередь председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко сообщила, что каникулы в курских школах начнутся на неделю раньше, даже в тех, где они были запланированы на конец марта, — уже 23 числа.