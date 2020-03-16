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Общественный транспорт на проспекте Плевицкой Курска запустят раньше намеченной даты

Уже в среду по новой дороге поедут микроавтобусы и ПАЗики
Общественный транспорт на проспекте Плевицкой Курска запустят раньше намеченной даты

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Общественный транспорт на проспекте Плевицкой Курска запустят раньше намеченной даты. Сначала планировалось, что автобусы начнут работать с 20 марта, однако потом власти решили перенести старт движения на 18-е число. 

Получается, что уже в среду по новой дороге поедут микроавтобусы и ПАЗики. Для удобства жителей проспекта Плевицкой они продлены три маршрута: 

14-ть ПАЗиков будут курсировать по маршруту № 93 с интервалом движения в 7 минут - «пр-т Н.Плевицкой - Ул. Косухина – ул. Запольная - Московская пл. – ул. Ленина - ул. Косухина – пр-т Н.Плевицкой», 

11 микроавтобусов поедут по 210-му маршруту с 10-минутным интервалом - «пр-т Н.Плевицкой - Северо-Западный м/р-н (ост. школа №54, ул. Косухина) – пл. Перекальского – Железнодорожный вокзал» (по ул. Запольная),


и 5 микроавтобусов каждые 20 минут будут ходить по маршруту № 206 - «пр-т Н.Плевицкой – Ул. Косухина – ул.Студенческая – ул. 3-я Агрегатная» (по ул. Ленина). 

Таким образом, всего по проспекту Надежды Плевицкой будут ходить 30 единиц пассажирского транспорта с интервалом движения менее 5 минут, отметили в региональном комитете транспорта и автодорог. 

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