странице Курской АЭС в соцсети «ВКонтакте» и добавили, что за два месяца этого года атомная электростанция на 109 % перевыполнила госзадание по выработке электроэнергии. Почему бы не отметить это таким образом.Атомщики из Курчатова поддержали #unovisionchallenge группы LITTLE BIG , которая в этом году представит Россию на «Евровидение». Видео они выложили на официальной
«#Unovision на «пятаке» атомного реактора РБМК – такого вы точно не видели!», - гласит подпись к посту.
Отметим, клип Little Big вошёл в топ-5 самых популярных клипов за всю историю «Евровидения». Ролик набрал уже больше 21 миллиона просмотров, оставив позади прошлогоднего победителя. И это всего за три с небольшим дня.
Курские атомщики поддержали #unovisionchallenge и станцевали прямо на «пятаке» атомного реактора
Видео они выложили на официальной странице Курской АЭС в «ВКонтакте»