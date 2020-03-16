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Курские атомщики поддержали #unovisionchallenge и станцевали прямо на «пятаке» атомного реактора

Видео они выложили на официальной странице Курской АЭС в «ВКонтакте»

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Атомщики из Курчатова поддержали #unovisionchallenge группы LITTLE BIG , которая в этом году представит Россию на «Евровидение». Видео они выложили на официальной странице Курской АЭС в соцсети «ВКонтакте» и добавили, что за два месяца этого года атомная электростанция на 109 % перевыполнила госзадание по выработке электроэнергии. Почему бы не отметить это таким образом. 

«#Unovision на «пятаке» атомного реактора РБМК – такого вы точно не видели!», - гласит подпись к посту.  

Отметим, клип Little Big вошёл в топ-5 самых популярных клипов за всю историю «Евровидения». Ролик набрал уже больше 21 миллиона просмотров, оставив позади прошлогоднего победителя. И это всего за три с небольшим дня. 


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