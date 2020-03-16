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Житель Щигров воровал в Курске канализационные люки

Он специально приехал в Курск, чтобы похитить крышки колодцев
Житель Щигров воровал в Курске канализационные люки

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Курские полицейские поймали похитителя канализационных люков. На это им хватило несколько дней.  похитителем оказался 31-летний житель Щигров. Для совершения краж он специально приехал в Курск, а после скрылся. Похищенные люки мужчина сдавал в пункт приёма лома за городом.

Открытые шахты канализаций могут стать причиной крупных аварий и происшествий с людьми, которые попросту могут их не заметить, отмечают в полиции. Благодаря внимательным курянам отсутствие люков заметили сразу и восстановили в тот же день. Так удалось не допустить несчастных случаев. 

Что касается похитителя - в отношении него возбуждено уголовное дело. Также ему предстоит полностью возместить нанесённый ущерб.
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