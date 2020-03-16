Житель Щигров воровал в Курске канализационные люки
Он специально приехал в Курск, чтобы похитить крышки колодцев
Открытые шахты канализаций могут стать причиной крупных аварий и происшествий с людьми, которые попросту могут их не заметить, отмечают в полиции. Благодаря внимательным курянам отсутствие люков заметили сразу и восстановили в тот же день. Так удалось не допустить несчастных случаев.
Что касается похитителя - в отношении него возбуждено уголовное дело. Также ему предстоит полностью возместить нанесённый ущерб.