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Антон Шипулин призвал курян принять участие в проекте «Большая история»

Курская область стала главной региональной площадкой масштабного федерального проекта
Антон Шипулин призвал курян принять участие в проекте «Большая история»

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Курская область стала главной региональной площадкой масштабного федерального проекта «Большая история». В рамках него по всей стране в течение года пройдут сотни спортивных, культурных и образовательных мероприятий. В нашей области старт проекту дал российский биатлонист Антон Шипулин, сообщает телеканал "ТАКТ".

Антон Шипулин, депутат Государственной Думы, биатлонист: «Большая история» - это много федеральных мероприятий, которые пройдут, охватывая больше 80 миллионов людей в целом по стране. Все субъекты РФ и три страны мира. Надеюсь, коронавирус нам не помешает, и на протяжении всего 2020 года пройдут различные мероприятия».

Так, уже в апреле куряне напишут тест по истории Великой Отечественной войны. Как показывает статистика, к сожалению, на сегодняшний день знания большинства школьников сильно хромают.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Есть замечательные дети. У них от зубов отскакивают даты, фамилии. Причём не только по ВОВ, а вообще по истории государства. А есть.. ну стыдно просто. Вначале это смешно, конечно., кажется забавным. А потом подумаешь, ну кто вырастит? Какое будущее у нас, если большинство будет так относиться к собственной истории. Мы с вами свою судьбу сами формируем, своё будущее. Только мы сами можем сделать, никто за нас ничего не сделает. Это 100%».

Поддержка и развитие молодёжи – тема, которую в Курской областной Думе держат на особом контроле. Большое значение законотворцы уделяют патриотическому воспитанию. В образовательных учреждениях активно развивается юнармейское и кадетское движение. Уже 8 лет по инициативе депутатов проходит Межрегиональный проект «Георгиевский сбор». В рамках него проводят научные конференции, спортивные и военно-патриотические мероприятия, акции направленные на привлечение общественного внимания к значимости военных подвигов в истории России.

Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «Мы понимаем, что Год памяти и славы, объявленный президентом, обязывает нас сделать всё, чтобы не было искажена история нашего государства, история великой победы, которой достиг наш народ. Я думаю, мы всё сделаем, включая «Большую историю» для того, чтобы эта память сохранялась из поколения в поколение».

Одним из партнёров по реализации проекта является крупнейшая ведущая российская горно-металлургическая компания Металлоинвест, в состав которой входит курское предприятие «Михайловский ГОК». Помимо решения важнейших производственных задач, горняки большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодёжи и поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.

Антон Захаров, управляющий директор ПАО «Михайловский ГОК»: «Воспитание поколения – это основная наша задача. Соответственно, в рамках поддержки ветеранов, мы оказываем различные выплаты к празднованию это, конечно же, путёвки в санатории, ремонт квартиры, покупка оборудования. Также осуществляем шефство над памятниками. У нас около 20 на сегодня мест захоронения, которые мы поддерживаем, благоустраиваем. Также мы приняли участие в возведении памятника в Фатежском районе – «Поклонная высота».

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