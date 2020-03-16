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Лента новостей / В регионе

Курские власти запретили мероприятия с участием более 500 человек

На карантине сейчас находится 91 курянин - двое в стационаре, ещё 89 - на самоизоляции

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В Курской области запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек, сообщили сегодня на пресс-конференции, посвящённой распространению коронавируса. Участие в ней приняли заместитель губернатора Ирина Хмелевская и заместитель главы городской администрации Владимир Гребёнкин. 

Подчёркивается, что случаев заражения в регионе не зафиксировано. На карантине сейчас находится два человека в больнице имени Семашко, ещё 89 - на самоизоляции. Проведено порядка 300 тестов, все они показали отрицательный результат. 

Для борьбы с китайским вирусом организован специальный штаб. В его составе есть и представители соцслужб, поскольку под угрозой, в первую очередь, находятся пожилые люди. 

Особое внимание уделяют образовательным учреждениям. В школах и детских садах есть запасы мыла, бумажных полотенец и масок, которые используют в случае первых признаков заболевания.

Между тем куряне уже сообщают о том, что в детсаду их попросили принести маску, антисептик и антибактериальные влажные салфетки. Речь шла о 96-м детском саде. Как отметил замглавы горадминистрации Владимир Гребёнкин, ни в школах, ни в детских садах не могут обязать родителей принести маски, купить мыло и дезинфицирующие средства. Это может быть расценено как незаконные требования. 

Ещё одна проблема - в частных клиниках нет материалов для проведения достоверного анализа на коронавирус. Поэтому замгубернатора Ирина Хмелевская призвала курян не доверять предложениям выполнить анализ за деньги. Тест-системами располагает Роспотребнадзор, но анализы могут взять и в обычной поликлинике.



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