В весенний призыв ряды Вооружённых сил должны пополнить 1,5 тысячи курян

Призывная кампания стартует 1 апреля

С 1 апреля в России стартует весенняя призывная кампания. Продлится она до 15 июля. Из Курской области ряды Вооружённых сил должны поплнить около 1500 юношей.Военный комиссариат Курской области предлагает призывникам и их родителям по всем вопросам обращаться по телефонам доверия и адресам:штаб Западного военного округа (дежурная служба): 8-812-494-20-21, 8-818-494-26-06;начальник организационно–мобилизационного управления штаба Западного военного округа: 8-812-494-25-70;интернет–приемная Главного военного следственного управления Следственного комитета России и ВСУ СК России по Западному военному округу: htt://gvsv.gov.ru;военно-врачебная комиссия Центрального федерального округа: 8-495-917-13-45;военный комиссариат Курской области:военный комиссар Курской области: 70-07-46;юридическое отделение: 70-07-63;отделение по работе с гражданами: 70-07-62;дежурная служба: 70-07-51;56-я военная прокуратура (гарнизона):консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу: 52-97-10, 52-96-11;56-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации: 54-83-20;отдел военной контрразведки ФСБ России по Курскому гарнизону: 58-47-94.