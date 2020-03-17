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В весенний призыв ряды Вооружённых сил должны пополнить 1,5 тысячи курян

Призывная кампания стартует 1 апреля
В весенний призыв ряды Вооружённых сил должны пополнить 1,5 тысячи курян

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С 1 апреля в России стартует весенняя призывная кампания. Продлится она до 15 июля. Из Курской области ряды Вооружённых сил должны поплнить около 1500 юношей.

Военный комиссариат Курской области предлагает призывникам и их родителям по всем вопросам обращаться по телефонам доверия и адресам:

штаб Западного военного округа (дежурная служба): 8-812-494-20-21, 8-818-494-26-06;

начальник организационно–мобилизационного управления штаба Западного военного округа: 8-812-494-25-70;

интернет–приемная Главного военного следственного управления Следственного комитета России и ВСУ СК России по Западному военному округу: htt://gvsv.gov.ru;

военно-врачебная комиссия Центрального федерального округа: 8-495-917-13-45;

военный комиссариат Курской области:

военный комиссар Курской области: 70-07-46;

юридическое отделение: 70-07-63;

отделение по работе с гражданами: 70-07-62;

дежурная служба: 70-07-51;

56-я военная прокуратура (гарнизона):

консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу: 52-97-10, 52-96-11;

56-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации: 54-83-20;

отдел военной контрразведки ФСБ России по Курскому гарнизону: 58-47-94.

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