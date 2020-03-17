В весенний призыв ряды Вооружённых сил должны пополнить 1,5 тысячи курян
Призывная кампания стартует 1 апреля
Военный комиссариат Курской области предлагает призывникам и их родителям по всем вопросам обращаться по телефонам доверия и адресам:
штаб Западного военного округа (дежурная служба): 8-812-494-20-21, 8-818-494-26-06;
начальник организационно–мобилизационного управления штаба Западного военного округа: 8-812-494-25-70;
интернет–приемная Главного военного следственного управления Следственного комитета России и ВСУ СК России по Западному военному округу: htt://gvsv.gov.ru;
военно-врачебная комиссия Центрального федерального округа: 8-495-917-13-45;
военный комиссариат Курской области:
военный комиссар Курской области: 70-07-46;
юридическое отделение: 70-07-63;
отделение по работе с гражданами: 70-07-62;
дежурная служба: 70-07-51;
56-я военная прокуратура (гарнизона):
консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу: 52-97-10, 52-96-11;
56-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации: 54-83-20;
отдел военной контрразведки ФСБ России по Курскому гарнизону: 58-47-94.