Курянки составляют путеводители для туристов

Сёстры из Медвенки уже издали две брошюры, посвящённые писателю Константину Воробьёву и художнику Ефиму Чепцову, и сейчас работают над путеводителем, посвящённым 200-летию со дня рождения Афанасия Фета

Сёстры-энтузиасты из Медвенки составляют путеводители для туристов. Ольга и Наталья Артёмовы уже издали две брошюры, посвящённые нашим знаменитым землякам - писателю-фронтовику Константину Воробьёву и художнику Ефиму Чепцову, и сейчас работают над путеводителем, посвящённым 200-летию со дня рождения Афанасия Фета.В произведениях Константина Воробьёва, уроженца села Нижний Реутец, сестры нашли упоминания о местах в Медвенском районе. В архиве нашли старинные фотоснимки - как было при жизни писателя. Так возник путеводитель «Дорога в отчий дом Константина Воробьёва», вышедший в свет к 100-летнему юбилею писателя.Второй путеводитель - «Медвенка на картинах Чепцова» - построен по принципу «было - стало». Здесь картины живописца соседствуют с фотографиями тех мест, которые изображены на полотнах.