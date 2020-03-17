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Курянки составляют путеводители для туристов

Сёстры из Медвенки уже издали две брошюры, посвящённые писателю Константину Воробьёву и художнику Ефиму Чепцову, и сейчас работают над путеводителем, посвящённым 200-летию со дня рождения Афанасия Фета
Курянки составляют путеводители для туристов

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Сёстры-энтузиасты из Медвенки составляют путеводители для туристов. Ольга и Наталья Артёмовы уже издали две брошюры, посвящённые нашим знаменитым землякам - писателю-фронтовику Константину Воробьёву и художнику Ефиму Чепцову, и сейчас работают над путеводителем, посвящённым 200-летию со дня рождения Афанасия Фета. 

В произведениях Константина Воробьёва, уроженца села Нижний Реутец, сестры нашли упоминания о местах в Медвенском районе. В архиве нашли старинные фотоснимки - как было при жизни писателя. Так возник путеводитель «Дорога в отчий дом Константина Воробьёва», вышедший в свет к 100-летнему юбилею писателя.

Второй путеводитель - «Медвенка на картинах Чепцова» - построен по принципу «было - стало». Здесь картины живописца соседствуют с фотографиями тех мест, которые изображены на полотнах.
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