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Лента новостей / Спорт

РФБ рекомендовала определить победителя женского Чемпионата России по итогам регулярки

По итогам первого этапа курское "Динамо" заняло второе место в чемпионате России, первое - екатеринбургский УГМК

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Российская федерация баскетбола рекомендовала определить победителя женского Чемпионата России по итогам регулярного сезона, который завершился в воскресенье. Все свои соревнования РФБ приостанавливает с 20 марта по 10 апреля.

По итогам первого этапа первое место в чемпионате России занял екатеринбургский УГМК, второе - курское "Динамо", третье - "Надежда" из Оренбургской области.

Четвертьфиналы должны были стартовать 22 марта. На этой стадии баскетболистки курского "Динамо" должны были сыграть с одноклубниками из Новосибирска.



ФОТО - ЖБК "ДИНАМО" КУРСК
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