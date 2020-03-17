РФБ рекомендовала определить победителя женского Чемпионата России по итогам регулярки

По итогам первого этапа курское "Динамо" заняло второе место в чемпионате России, первое - екатеринбургский УГМК





По итогам первого этапа первое место в чемпионате России занял екатеринбургский УГМК, второе - курское "Динамо", третье - "Надежда" из Оренбургской области.

Четвертьфиналы должны были стартовать 22 марта. На этой стадии баскетболистки курского "Динамо" должны были сыграть с одноклубниками из Новосибирска.

Российская федерация баскетбола рекомендовала определить победителя женского Чемпионата России по итогам регулярного сезона, который завершился в воскресенье. Все свои соревнования РФБ приостанавливает с 20 марта по 10 апреля.