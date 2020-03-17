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В Курске ищут водителя, сбившего 16-летнюю девушку на "зебре"

Авария произошла 16 марта примерно в 8:20 напротив дома №28А по проспекту Хрущёва
В Курске ищут водителя, сбившего 16-летнюю девушку на "зебре"

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В Курске ищут водителя, сбившего 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла 16 марта примерно в 8:20 напротив дома №28А по проспекту Хрущёва, рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова. 

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался со стороны улицы Бойцов 9-й Дивизии в направлении улицы Студенческая и допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть дороги по "зебре". В результате ДТП юная курянка получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит всех, кто был очевидцем этого ДТП, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом по телефонам 36-70-01, 36-70-02 или по телефону 02.

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