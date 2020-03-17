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Курянин продал свои биткоины мошенникам

Он нашёл в интернете сайт якобы московской электронной биржи и поверил аферистам
Курянин продал свои биткоины мошенникам

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К полициейским за помощью обратился молодой курянин, который потерял свои сбережения в криптовалюте. 
Накануне он нашёл в интернете сайт якобы московской электронной биржи, где предлагалась высокая цена за 1 биткоин – около 650 тысяч рублей. Мужчина решил продать свои «цифровые деньги» и перевёл несколько сотых биткоина на электронный кошелёк владельца интернет ресурса. Но обещанных 20 тысяч рублей на свою карту он так и не дождался. Контактный телефон оказался выключенным, а на электронные письма никто не ответил. 

Сейчас полицейские устанавливают IP адреса и реальное местонахождение владельцев сайта электронной биржи. Есть версия, что ресурс, на который обратился курянин создан специально для обмана пользователей сети. 

Возбуждено уголовное дело.
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