Курянин продал свои биткоины мошенникам

Он нашёл в интернете сайт якобы московской электронной биржи и поверил аферистам

К полициейским за помощью обратился молодой курянин, который потерял свои сбережения в криптовалюте.Накануне он нашёл в интернете сайт якобы московской электронной биржи, где предлагалась высокая цена за 1 биткоин – около 650 тысяч рублей. Мужчина решил продать свои «цифровые деньги» и перевёл несколько сотых биткоина на электронный кошелёк владельца интернет ресурса. Но обещанных 20 тысяч рублей на свою карту он так и не дождался. Контактный телефон оказался выключенным, а на электронные письма никто не ответил.Сейчас полицейские устанавливают IP адреса и реальное местонахождение владельцев сайта электронной биржи. Есть версия, что ресурс, на который обратился курянин создан специально для обмана пользователей сети.Возбуждено уголовное дело.