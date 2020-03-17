  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Мэрия просит курян сообщать, если их заставляют покупать средства гигиены для их детей в школах

Рассказать о нарушениях можно на горячую линию городского комитета образования по телефону 58-54-76
Мэрия просит курян сообщать, если их заставляют покупать средства гигиены для их детей в школах

Читайте также

Мэрия просит курян сообщать о случаях, когда их заставляют покупать какие-то средства гигиены для их детей в школах и детских садах. Позвонить и рассказать о нарушениях можно на горячую линию городского комитета образования по телефону 58-54-76. Как отметил замглавы администрации Владимир Гребёнкин медицинские маски, термометры и дезинфицирующие средства сейчас есть во всех школах, и их руководители должны обеспечить учеников всем необходимым.

Теперь каждый сотрудник школы, приходя на работу, обязан посетить медпункт и померить температуру. К началу уроков уже становится понятно: кто из коллектива здоров, а кого нужно отправить домой для лечения. Термомертов хватает на всех. Маски же нужны на тот случай, если в течение дня педагог или ребёнок почувствует себя плохо. Заболевшему предложат надеть маску и сопроводят в медицинский блок, откуда он отправится домой, чтобы не заражать окружающих. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В Курской области селянин украл забор и поставил у себя на участке

Из больницы выписаны два курянина, которые были на карантине по коронавирусу

119 курян переедут в новые квартиры из аварийных домов

Азартная пенсионерка из Курской области отдала аферистам больше 2 миллионов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске