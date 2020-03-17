Мэрия просит курян сообщать, если их заставляют покупать средства гигиены для их детей в школах

Рассказать о нарушениях можно на горячую линию городского комитета образования по телефону 58-54-76

Мэрия просит курян сообщать о случаях, когда их заставляют покупать какие-то средства гигиены для их детей в школах и детских садах. Позвонить и рассказать о нарушениях можно на горячую линию городского комитета образования по телефону 58-54-76. Как отметил замглавы администрации Владимир Гребёнкин медицинские маски, термометры и дезинфицирующие средства сейчас есть во всех школах, и их руководители должны обеспечить учеников всем необходимым.Теперь каждый сотрудник школы, приходя на работу, обязан посетить медпункт и померить температуру. К началу уроков уже становится понятно: кто из коллектива здоров, а кого нужно отправить домой для лечения. Термомертов хватает на всех. Маски же нужны на тот случай, если в течение дня педагог или ребёнок почувствует себя плохо. Заболевшему предложат надеть маску и сопроводят в медицинский блок, откуда он отправится домой, чтобы не заражать окружающих.