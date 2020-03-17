В Курске на улице Пучковка оборудуют тротуар

А на Нижней Казацкой установят остановочный павильон

Курские власти озаботились обустройством тротуара на улице Пучковка, напротив дома № 17. В соцсетях куряне не раз обращались с просьбой сделать там тротуар - примыкающая к проезжей части техническая полоса, которую местные жители нередко используют для передвижения, практически полностью перекрыта забором, опорами линий электропередач и не предназначена для пешеходов.В своё время, при реконструкции дороги по улице Пучковка тротуар там не построили. Сейчас обход обеспечен двумя существующими пешеходными переходами.Как пояснили в городской администрации, в данный момент разрабатывается проект планировки и проект межевания территории, чтобы определить участок для изъятия земель необходимых для строительства полноценного тротуара. При этом собственники отказались передвинуть забор добровольно, отметил мэр Виктор Карамышев. Поэтому администрация должна изъять эти два метра, чтобы сделать тротуар того размера, который необходим.Также ведётся работа по определению участка для изъятия земель необходимых для строительства посадочной площадки и установки остановочного павильона вблизи дома 192А по улице Нижняя Казацкая.После того, как мэрия определится с участками, разработают проектно-сметную документацию, предусматривающую строительство этих объектов.