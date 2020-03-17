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Лента новостей / Спорт

Футбол ушёл на карантин. РФС приостановил все футбольные турниры

До 10 апреля пауза наступает и в Футбольной национальной лиге, где выступает курский "Авангард"
Футбол ушёл на карантин. РФС приостановил все футбольные турниры

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Все футбольные турниры, проводящиеся под эгидой Российского футбольного союза (РФС), приостанавливаются в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, помимо Российской премьер лиги, до 10 апреля пауза наступает и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где выступает курский "Авангард", и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Решение принято в ходе заседания Бюро исполкома РФС. 

Получается, что не состоятся четыре матча "Авангарда" - два домашних с воронежским "Факелом" (22 марта) и со "СКА-Хабаровск" (4 апреля) и два выездных с калининградской "Балтикой" (29 марта) и саранской "Мордовией" (8 апреля). 12 апреля должна состояться игра с "Нижним Новгородом", если не продлится карантин. 

Как отметили в пресс-службе клуба, тренировочный процесс пока продолжается до указаний Лиги на этот счёт. 

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