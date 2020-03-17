Традиционная Неделя науки и искусства стартовала в курском музыкальном колледже
Очередная неделя посвящена роли профессиональной подготовки в становлении компетентного специалиста
Наталья Гаврилова, заместитель директора по учебной работе Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова: «Это такое мероприятие, которое объединяет все специальности воедино, и мы каждый раз проводим её под какой-то темой. Объединяем все мероприятия одной темой».
Очередная неделя посвящена роли профессиональной подготовки в становлении компетентного специалиста, сообщает телеканал "ТАКТ". Практика в современной системе музыкального образования невероятно важна, уверены педагоги.
Наталья Гаврилова: « Мы должны воспитывать не просто музыканта. А музыканта-творца. Музыканта, способного реагировать на малейшие изменения требований рынка. Музыканта широкого профиля, который бы обладал большим кругозором и умел на практике применить новейшие достижения науки и именно педагогической науки».
Валерий Яковлев, директор Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова: «От года к году есть изменения, поскольку совершенствуются технологии. Мы стараемся идти в ногу со временем, показывать новые технологии, в частности, в работе с дисциплинами обще-гуманитарного цикла».
Каждая цикловая комиссия представит свой материал. В конкурсе примут участие по традиции как хоровики, так и инструменталисты.
Пётр Малафаев, учащийся Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова: «Важно для каждого из нас, для того, чтобы почувствовать сцену, почувствовать свои способности. На что мы способны?»
Пётр Малафаев к делу подошёл серьёзно. Вместе с товарищами они репетировали около двух месяцев буквально каждый день.
Пётр Малафаев: «Эта песня душевная, я её ещё в детстве пел. Я сыграл, ребятам понравилось, и мы решили её взять на конкурс».
Методический семинар продлится до 20 марта. Будут также представлены секции по предметно-цикловым комиссиям: «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство» и другие.