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Традиционная Неделя науки и искусства стартовала в курском музыкальном колледже

Очередная неделя посвящена роли профессиональной подготовки в становлении компетентного специалиста

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В Курском музыкальном колледже им. Г.В. Свиридова уже на протяжении 20 лет проводят Недели науки и искусства. Направлены они не только на повышение качества образования, но и на обеспечение всестороннего личностного и профессионального развития обучающихся.

Наталья Гаврилова, заместитель директора по учебной работе Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова: «Это такое мероприятие, которое объединяет все специальности воедино, и мы каждый раз проводим её под какой-то темой. Объединяем все мероприятия одной темой».

Очередная неделя посвящена роли профессиональной подготовки в становлении компетентного специалиста, сообщает телеканал "ТАКТ". Практика в современной системе музыкального образования невероятно важна, уверены педагоги.

Наталья Гаврилова: « Мы должны воспитывать не просто музыканта. А музыканта-творца. Музыканта, способного реагировать на малейшие изменения требований рынка. Музыканта широкого профиля, который бы обладал большим кругозором и умел на практике применить новейшие достижения науки и именно педагогической науки».

Валерий Яковлев, директор Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова: «От года к году есть изменения, поскольку совершенствуются технологии. Мы стараемся идти в ногу со временем, показывать новые технологии, в частности, в работе с дисциплинами обще-гуманитарного цикла».

Каждая цикловая комиссия представит свой материал. В конкурсе примут участие по традиции как хоровики, так и инструменталисты.

Пётр Малафаев, учащийся Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова: «Важно для каждого из нас, для того, чтобы почувствовать сцену, почувствовать свои способности. На что мы способны?»

Пётр Малафаев к делу подошёл серьёзно. Вместе с товарищами они репетировали около двух месяцев буквально каждый день. 

Пётр Малафаев: «Эта песня душевная, я её ещё в детстве пел. Я сыграл, ребятам понравилось, и мы решили её взять на конкурс».

Методический семинар продлится до 20 марта. Будут также представлены секции по предметно-цикловым комиссиям: «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство» и другие.
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