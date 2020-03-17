119 курян переедут в новые квартиры из аварийных домов

Это жители Курска, Щигров, Обояни, Пристенского и Кореневского районов

119 жителей 11-ти аварийных домов в Курске, Щиграх, Обояни, Пристенском и Кореневском районах смогут переехать в новые квартиры.Фонд ЖКХ одобрил заявку Курской области на средства для переселения граждан из аварийного жилья. Регион получит более 55 миллионов рублей, ещё более 24 миллионов выделят в порядке софинансирования из областного бюджета.Деньги пойдут на выполнение этапа 2021-2022 годов федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда», в рамках которого расселяется жильё, признанное аварийным до 1 января 2017 года.