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119 курян переедут в новые квартиры из аварийных домов

Это жители Курска, Щигров, Обояни, Пристенского и Кореневского районов 
119 курян переедут в новые квартиры из аварийных домов

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119 жителей 11-ти аварийных домов в Курске, Щиграх, Обояни, Пристенском и Кореневском районах  смогут переехать в новые квартиры.

Фонд ЖКХ одобрил заявку Курской области на средства для переселения граждан из аварийного жилья. Регион получит более 55 миллионов рублей, ещё более 24 миллионов выделят в порядке софинансирования из областного бюджета. 

Деньги пойдут на выполнение этапа 2021-2022 годов федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда», в  рамках которого расселяется жильё, признанное аварийным до 1 января 2017 года. 
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