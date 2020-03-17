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Азартная пенсионерка из Курской области отдала аферистам больше 2 миллионов

Пенсионерка нашла в Интернете сайт брокерской компании, с помощью которой решила приумножить свои сбережения
Азартная пенсионерка из Курской области отдала аферистам больше 2 миллионов

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58-летняя жительница Железногорска лишилась более чем 2 миллионов рублей, желая разбогатеть. Пенсионерка нашла в Интернете сайт брокерской компании, с помощью которой решила приумножить свои сбережения. После регистрации с ней связался бизнес-тренер и убедил открыть у них валютный счёт. Железногорка в течение нескольких месяцев делала крупные инвестиции в брокерскую компанию. Однако денег долгое время получить от брокеров не удавалось. 

Тогда, женщина разместила в интернете объявление с просьбой помочь вывести деньги из оборота. Через некоторое время с ней связался незнакомец и предложил свои услуги по возврату вложенных в брокерскую контору денег. Собеседник сразу предупредил, что необходимо будет заплатить за различные пошлины, переводы, за получение дохода на иностранных счетах и т.д. Такое предложение уже отчаявшейся женщине показалось заманчивым. Она выполнила все перечисления. В результате пенсионерка, дважды поверив аферистам, лишилась более 2 миллионов рублей.

Сейчас мошенников ищет полиция.
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