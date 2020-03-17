Азартная пенсионерка из Курской области отдала аферистам больше 2 миллионов
Пенсионерка нашла в Интернете сайт брокерской компании, с помощью которой решила приумножить свои сбережения
Тогда, женщина разместила в интернете объявление с просьбой помочь вывести деньги из оборота. Через некоторое время с ней связался незнакомец и предложил свои услуги по возврату вложенных в брокерскую контору денег. Собеседник сразу предупредил, что необходимо будет заплатить за различные пошлины, переводы, за получение дохода на иностранных счетах и т.д. Такое предложение уже отчаявшейся женщине показалось заманчивым. Она выполнила все перечисления. В результате пенсионерка, дважды поверив аферистам, лишилась более 2 миллионов рублей.
Сейчас мошенников ищет полиция.