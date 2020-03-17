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В Курской области селянин украл забор и поставил у себя на участке

Всего он совершил 13 краж почти на полумиллиона рублей
В Курской области селянин украл забор и поставил у себя на участке

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В Курской области под суд идёт серийный вор - 34 летний житель Обояни. Мужчина на протяжении года совершил 13 краж с различных объектов. 
Селянин выбирал объекты преступлений, проезжая мимо после работы. Похищал всё, что мог увезти. Большую часть похищенного он использовал в своём хозяйстве, не собираясь продавать. Так, на одном из участков демонтировал забор, который поствил у себя. 

Задержали вора с поличным. После очередного хищения металла из чужого домовладения мужчину остановили сотрудники ГИБДД в ходе рейдовых мероприятий. Объяснить откуда перевозит мешки с металлическими изделиями он не смог. Потом в рамках следствия у него дома обнаружили десятки металлических изделий и техники.

Общий ущерб составил около полумиллиона рублей.

Всё изъятое имущество уже вернули владельцам. Часть потерпевших не обращались в полицию, так как сразу не замечали пропажу. Но все их полицейским удалось установить. Им также вернули всё украденное. 

Уголовное дело по факту серий краж передано в суд для рассмотрения по существу. Обоянцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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