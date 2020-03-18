В Курской области появится культурно-духовный центр имени Даниила Гранина

Его создадут на месте бывшего села Волынка, в котором родился знаменитый писатель

В Рыльском районе Курской области построят культурно-духовный центр имени Даниила Гранина. Его создадут на месте бывшего села Волынка, в котором родился знаменитый писатель. Строительство центра обсудили на совещании под председательством губернатора.Уже определён земельный участок, началась разработка проектно-сметной документации. Предполагается, что на 1,5 га появится часовня в честь небесного покровителя писателя Даниила Пророка, музей творчества Гранина и амфитеатр для проведения фестивалей. Также запланировано высадить сад из 100 деревьев айвы.Финансирование строительства будет вестись из федерального бюджета. Кроме того, Российский книжный союз планирует участвовать с проектом «Колыбель» в конкурсе на получение президентского гранта и привлекать спонсоров.