Суд обязал комитет здравоохранения возместить расходы курянки на медикаменты для больной дочери
В течение полугода подростку не предоставлялись необходимые медицинские изделия
14-летняя девочка страдает сахарным диабетом и нуждается в ежедневном введении инсулина и измерении уровня глюкозы в крови. Для этого необходимы тест-полоски и расходные материалы к инсулиновой помпе, которые ребёнок должен получать бесплатно. Однако в течение полугода подростку медикаменты не предоставлялись. Мать девочки была вынуждена приобрести жизненно необходимые медицинские изделия за свой счёт. На это курянка потратила на сумму 46 тысяч рублей.
Тогда женщина обратилась в прокуратуру.
В соответствии с действующими правовыми нормами изделия медицинского назначения для контроля уровня глюкозы в крови и введения инсулина инвалидам выдаются по рецептам бесплатно, подчёркивают в ведомстве.
Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области денежные средства, которые курянка потратила на медицинские изделия. Требования прокурора полностью удовлетворены.
Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры.