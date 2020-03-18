Суд обязал комитет здравоохранения возместить расходы курянки на медикаменты для больной дочери

В течение полугода подростку не предоставлялись необходимые медицинские изделия

В Курске суд обязал комитет здравоохранения Курской области возместить расходы местной жительницы на приобретение медицинских изделий для ребёнка-инвалида. Требования прокурора полностью удовлетворены.14-летняя девочка страдает сахарным диабетом и нуждается в ежедневном введении инсулина и измерении уровня глюкозы в крови. Для этого необходимы тест-полоски и расходные материалы к инсулиновой помпе, которые ребёнок должен получать бесплатно. Однако в течение полугода подростку медикаменты не предоставлялись. Мать девочки была вынуждена приобрести жизненно необходимые медицинские изделия за свой счёт. На это курянка потратила на сумму 46 тысяч рублей.Тогда женщина обратилась в прокуратуру.В соответствии с действующими правовыми нормами изделия медицинского назначения для контроля уровня глюкозы в крови и введения инсулина инвалидам выдаются по рецептам бесплатно, подчёркивают в ведомстве.Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области денежные средства, которые курянка потратила на медицинские изделия. Требования прокурора полностью удовлетворены.Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры.