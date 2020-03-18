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В курской культуре новые назначения

Назначены директора колледжа культуры и кукольного театра 
В курской культуре новые назначения

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Новые кадровые назначения произошли в курский учреждениях культуры. Сотрудникам колледжа культуры сегодня представили нового директора - им стал Алексей Конорев, ранее возглавлявший областную филармонию. К слову, Алексей Иванович - выпускник этого колледжа и опытный управленец в сфере культуры.


Сменился директор и в Театре кукол. Прежний руководитель театра, Александра Кондратова ушла на пенсию, проработав 33 года. С 19 марта в ранге и.о. руководить кукольным театром будет Юлия Павленко. Последнее время она была директором Дворца культуры в Курчатове.

Как сообщили в областной администрации, у Юлии Витальевны два высших образования: она окончила Орловский государственный институт искусств и культуры и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Свой трудовой стаж Юлия Павленко начала в 2007 году в Новомосковском драматическом театре имени Качалина, где была актрисой и балетмейстером. В 2012 году стала помощником главного режиссёра в курском ТЮЗе, с 2013 по 2016 год была актрисой в курском Театре кукол.

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