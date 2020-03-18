Весенние каникулы у курских школьников начнутся завтра и продлятся почти месяц

ВУЗам и ССУЗам рекомендовано на 2 недели перевести студентов на дистанционное обучение

Хорошие новости для курских школьников - весенние каникулы у них продлятся три с половиной недели - с 19 марта до 12 апреля, да ещё и с возможностью продления. Об этом написал на своих официальных страницах в соцсетях Роман Старовойт. ВУЗам и ССУЗам губернатор рекомендует на две недели перевести студентов на дистанционное обучение, а иногородних из общежитий отпустить домой. В детских садах дошколятам будут регулярно мерить температуру и принимать повышенные меры дезинфекции.Кроме этого частным перевозчикам рекомендовано проводить санобработку общественного транспорта два раза в день.Напомним, режим повышенной готовности в Курской области введён с 10 марта.