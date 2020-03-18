  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Весенние каникулы у курских школьников начнутся завтра и продлятся почти месяц

ВУЗам и ССУЗам рекомендовано на 2 недели перевести студентов на дистанционное обучение
Весенние каникулы у курских школьников начнутся завтра и продлятся почти месяц

Читайте также

Хорошие новости для курских школьников - весенние каникулы у них продлятся три с половиной недели - с 19 марта до 12 апреля, да ещё и с возможностью продления. Об этом написал на своих официальных страницах в соцсетях Роман Старовойт. ВУЗам и ССУЗам губернатор рекомендует на две недели перевести студентов на дистанционное обучение, а иногородних из общежитий отпустить домой. В детских садах дошколятам будут регулярно мерить температуру и  принимать повышенные меры дезинфекции.

Кроме этого частным перевозчикам рекомендовано проводить санобработку общественного транспорта два раза в день.

Напомним, режим повышенной готовности в Курской области введён с 10 марта. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Роман Старовойт рассказал, как Курская область защищается от коронавируса

Под суд идёт курянка, задолжавшая большее 5 миллионов по налогам

В курской культуре новые назначения

Горящий дом в Курске тушили больше часа. Погибла пенсионерка

Суд обязал комитет здравоохранения возместить расходы курянки на медикаменты для больной дочери

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске