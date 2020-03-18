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Роман Старовойт рассказал, как Курская область защищается от коронавируса

Ситуация с COVID-2019 в регионе полностью под контролем
Роман Старовойт рассказал, как Курская область защищается от коронавируса

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Ситуация с коронавирусом в Курской области полностью под контролем, сообщил сегодня Роман Старовойт на своих страницах в соцсетях и рассказал, как регион защищается от COVID-2019. Во-первых, губернатор попросил курян верить официальным источникам. 

В инфекционную больницу имени Семашко сегодня госпитализированы 2 человека, которые возможно контактировали с больным коронавирусной инфекцией. Пока же у нас не выявлено ни одного заболевшего. Под наблюдением находятся 58 человек, приехавшие из стран, где отмечены вспышки заболевания. Для 45 человек карантин уже закончился, тесты на инфекцию показали отрицательные результаты.

- Для изоляции людей с подозрением на коронавирус готовы 180 коек обсервации в санатории имени Черняховского

- Во всех организациях соцобслуживания Курской области с круглосуточным пребыванием людей организованы изоляторы

- В больницах и поликлиниках обеспечен двухмесячный запас медицинских масок, лекарственных и диагностических препаратов, средств индивидуальной защиты, имеется достаточное количество аппаратов ИВЛ. Также выделены средства на закупку дополнительных аппаратов ИВЛ, средств санобработки транспорта и средств индивидуальной защиты

- Станция скорой медицинской помощи обеспечена изолирующими носилками. В инфекционной больнице имеется оборудование для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации. 

Помимо этого, по словам главы региона, проверяют всех курян с внебольничной пневмонией. Сделано уже порядка 300 тестов, необходимый запас тестов имеется в наличии.

Роман Старовойт отметил, что у торговых сетей есть достаточный запас продуктов, чтобы удовлетворить спрос. Необходимости закупаться впрок и каких-либо оснований для беспокойства нет.

О симптомах, мерах предосторожности и распространении вируса можно узнать на специальном портале СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, а так же по телефону федеральной горячей линии: 8 800 2000 112, телефонам областной инфекционной больницы имени Семашко 8 (4712) 32 43 19, 8 920 727 06 89 (круглосуточно), а также в региональном управлении Роспотребнадзора - 8 (4712) 58 71 86.

Все предпринимаемые курскими властями действия круглосуточно координируются оперативным штабом.
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