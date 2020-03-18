Курянка из ЮЗГУ вышла в суперфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука»
10 победителей специализации, прошедшие в суперфинал, получат образовательный грант в миллион рублей
Всего в полуфинале специализации «Наука» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. Все 30 победителей специализации получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества, а 10 из них продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».
10 победителей специализации, прошедшие в суперфинал, получат образовательный грант в миллион рублей, у них также будет шанс занять управленческие позиции.