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Курянка из ЮЗГУ вышла в суперфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука»

10 победителей специализации, прошедшие в суперфинал, получат образовательный грант в миллион рублей
Курянка из ЮЗГУ вышла в суперфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука»

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Курянка Ольга Ларина из ЮЗГУ победила в соревнованиях по специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» и вышла в суперфинал.

Всего в полуфинале специализации «Наука» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. Все 30 победителей специализации получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества, а 10 из них продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».

10 победителей специализации, прошедшие в суперфинал, получат образовательный грант в миллион рублей, у них также будет шанс занять управленческие позиции.
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