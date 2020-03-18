В Курске продолжают исчезать исторические достопримечательности
При этом в мэрии Курска утверждают, что об историческом наследии город заботится
Первыми под снос попали здания бывшей овощной базы на улице Карла Либкнехта, архитектурной и исторической ценности постройки советского периода не представляли. Но затем неравнодушные куряне заметили, что угроза нависла также над двумя соседними строениями 19-го века. В них располагалось винное производство потомственного почетного гражданина, купца, Федора Мальцова. Работе подрядной организации, которая уже приступила к демонтажу, ничто не препятствует, в списках историко-культурного наследия здания не значатся.
Алексей Лямин, общественный деятель: «Когда увидел, что крышу старинных зданий тронули, то сразу же обратился в комитет по сохранению памятников культуры. Выехали с инспекцией и сказали, что будут искать все правовые нормы для того, чтобы здания сберечь. Проходит время и вижу, что очередь дошла уже и до стен. Их ломают».
Реакции властей защитник исторического облика Курска ждет до сих пор и с сожалением наблюдает за тем, как исчезают старинные постройки. Отмечает, вместе с Михайловским храмом они образуют уникальный архитектурный комплекс, который позволяет, или позволял, увидеть и почувствовать город таким, каким он был в 19 веке. Расстроен происходящим также историк Юрий Озеров.
Юрий Озеров, кандидат исторических наук: «Отношение к этому отрицательное. Это промышленная архитектура, которая относится к периоду конца 19-го начала 20-го веков. Часть исторического города, который представлен ансамблем Михайловской церкви и вот той архитектурной тканью, которая составляет историческую среду. Это утрата того естественного облика, который формировался более 100 лет назад».
Что касается администрации города Курска, то там игнорируют просьбы объяснить демонтаж заводских корпусов и рассказать о дальнейшей судьбе земельного участка. Это дает повод для различных предположений. Так, уже ходят слухи о запланированном строительстве очередного торгового центра.
Сохранить здания не получится – приходят к выводу неравнодушные куряне. А все из-за того, отмечает общественный деятель Алексей Лямин, что работа по сохранению культурного наследия поставлена плохо. По его словам, в течение как минимум последних 10 лет особых улучшений в этом вопросе не наблюдается.
Алексей Лямин, общественный деятель: «Колоссальный урон. Я борюсь более 10 лет, но это колоссальный урон. Мы потеряли летний театр, мы потеряли земскую аптеку, мы потеряли Георгиевскую аптеку. То есть мы теряем нашу историю. Нашу историю в камне. И это очень обидно».
При этом в мэрии Курска утверждают, что об историческом наследии город заботится. Причем старается это делать так, чтобы не тратить бюджетные средства, сообщает телеканал "ТАКТ". Недавно глава областного центра на совещании у губернатора отметил, что предпринимаются попытки сохранить два обветшалых исторических здания - дом Безходарных и дом Беньковских. Их сдают в аренду под восстановление за символическую плату – 1 рубль. Эффективное ли это решение – покажет время, но его осталось совсем мало.