Курская область присоединилась к реализации проекта по производительности труда
Его мероприятия предполагают глубокое системное совершенствование существующей экономической базы для обеспечения устойчивого роста производительности труда в стране
Наконец, к реализации проекта присоединилась и Курская область, сообщает телеканал "ТАКТ". Уже известно, что в программу включены 8 предприятий, одно из которых «КурскОбувь». Стартовое совещание по программе повышения производительности труда состоялось с сотрудниками данного предприятия.
Грамотная организация производства и наличие квалифицированного рабочего персонала позволяет сократить длительность технологического цикла пошива обуви, обеспечить быструю смену ассортимента и высокое качество производимой обуви. Тем не менее, участие в реализации нацпроекта, безусловно, поможет развитию производства, уверен руководитель предприятия.
Юрий Бабаскин, генеральный директор ООО «КурскОбувь»: «Вхождение в данный проект нам позволит увеличить производительность на предприятии, сократить наши издержи, сократить время протекания процесса, сократить себестоимость выпускаемой продукции и позволит нам конкурировать на российском рынке и по цене и по качеству».
По мнению экспертов, одним из эффективных способов оптимизации производственного процесса является переобучение сотрудников.
Михаил Аксёнов, председатель Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области: «Госсподдержка заключается в двух частях. Первая – обучение людей. Это осуществляется в рамках комитета по труду и занятости Курской области. Есть программы, по которым сотрудники предприятий будут обучаться новым техникам в работе. Правильному нормированию, планированию своего рабочего процесса».
При этом, подчёркивают в федеральном центре компетенций, предприятия не потратят ни копейки, а взамен получат эффективную модель повышения производительности.
Игорь Алев, начальник управления по макрорегиону №6 Федерального центра компетенций в сфере производительности труда: «Чем интересно предприятиям участвовать? Во-первых, они не платят никаких денег. Для предприятий это абсолютно бесплатный проект. Мы помогаем повысить производительность труда за счёт оптимизации производственных потоков. На том же самом оборудовании, с теми же самыми людьми, структурой, а то даже и с меньшим количеством людей производить большее количество продукции с более высоким уровнем качества».
Таким образом, не затрачивая внутренние финансовые ресурсы, предприятие сможет перестроить с помощью коллег из федерального центра компетенций свои технологические процессы и улучшить качество производства.