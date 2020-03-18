В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса пожилым людям
Специалисты рекомендуют пожилым курянам реже посещать общественные места
Специалисты рекомендуют пожилым курянам реже посещать общественные места. По возможности не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократить посещение магазинов и торговых центров, многофункциональных центров и банков.
Также медики напоминают о гигиене: чаще мыть руки с мылом, не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в организм, запастись одноразовыми бумажными платочками. Также советуют для дезинфекции протирать влажными салфетками сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и транспорте.
Роспотребнадзор просит курских пнсионеров, вызывате врача на дом, а не ходить в поликлинику, даже в том случае, если вы почувствовали себя нехорошо не только в связи с признаками простуды, но и другими проблемами со здоровьем, например, давлением. Если вы заболели простудой, а кто-то из ваших близких в последние две недели выезжал за рубеж, следует обязательно сказать об этом врачу. Он назначит анализ на коронавирусную инфекцию.
В ведомстве подчёркивают, что эти правила актуальны не только для пожилых, но и для всех остальных.
При этом в Роспотребнадзоре напоминают, что эпидемиологическая ситуация в Курской области остаётся благополучной. В регионе случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. В то же время принимаются максимальные меры по недопущению завоза и распространения вируса - усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, за состоянием здоровья курян, посещавших неблагополучные территории и имевших возможные контакты с заболевшими наблюдают медики.
Напомним, в регионе работают телефоны горячей линии Роспотребнадзора 8 (4712) 58-71-86 и регионального комитета здравоохранения 7-920-727-06-89, позвонив по которым можно получить всю информацию о нынешней эпидемиологической обстановке и мерах профилактики.