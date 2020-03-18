В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса пожилым людям

Специалисты рекомендуют пожилым курянам реже посещать общественные места

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике коронавируса для тех, кому 60 лет и более. В ведомстве подчёркивают: COVID-2019 передаётся от больного человека к здоровому через близкие контакты. Люди старше 60 лет в группе особого риска, они больше всего подвержены осложнениям.Специалисты рекомендуют пожилым курянам реже посещать общественные места. По возможности не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократить посещение магазинов и торговых центров, многофункциональных центров и банков.Также медики напоминают о гигиене: чаще мыть руки с мылом, не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в организм, запастись одноразовыми бумажными платочками. Также советуют для дезинфекции протирать влажными салфетками сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и транспорте.Роспотребнадзор просит курских пнсионеров, вызывате врача на дом, а не ходить в поликлинику, даже в том случае, если вы почувствовали себя нехорошо не только в связи с признаками простуды, но и другими проблемами со здоровьем, например, давлением. Если вы заболели простудой, а кто-то из ваших близких в последние две недели выезжал за рубеж, следует обязательно сказать об этом врачу. Он назначит анализ на коронавирусную инфекцию.В ведомстве подчёркивают, что эти правила актуальны не только для пожилых, но и для всех остальных.При этом в Роспотребнадзоре напоминают, что эпидемиологическая ситуация в Курской области остаётся благополучной. В регионе случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. В то же время принимаются максимальные меры по недопущению завоза и распространения вируса - усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, за состоянием здоровья курян, посещавших неблагополучные территории и имевших возможные контакты с заболевшими наблюдают медики.Напомним, в регионе работают телефоны горячей линии Роспотребнадзора 8 (4712) 58-71-86 и регионального комитета здравоохранения 7-920-727-06-89, позвонив по которым можно получить всю информацию о нынешней эпидемиологической обстановке и мерах профилактики.