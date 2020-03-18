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Лента новостей / В регионе

На курских дорогах стартовало профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»

В этом году на курских дорогах в ДТП пострадал 21 ребёнок
На курских дорогах стартовало профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»

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В этом году на курских дорогах зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 21 ребёнок получил ранения, к счастью, никто из маленьких курян не погиб.

Для обеспечения безопасности детей и подростков в дни школьных каникул, с 18 марта по 5 апреля в регионе пройдёт профилактическое мероприятие «Школьные каникулы», рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова.

Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, особое внимание уделят обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, родителям напомнят об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях, использовании световозвращающих элементов на одежде для юных пешеходов.

Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения в местах массового скопления детей. Обеспечат контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов».
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