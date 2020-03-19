Курский губернатор проконтролирует ценообразование на продукты питания

В Курской области готовы увеличить производство и поставки продуктов питания

В Курской области готовы увеличить производство и поставки продуктов питания. Об этом руководители розничных торговых сетей сообщили на встрече с губернатором.Но их словам, на ряд товаров спрос увеличился в 3-4 раза, а по некоторым позициям - в 6 раз. Это касается круп, макарон, консервов, бытовой химии и средств санитарно-гигиенической обработки. При этом проблем с поставками нет. Главе региона доложили, что федеральные сети активно работают через распредцентры со складами, и все заявки на товары полностью выполняются. Особенно сложно с гречкой - в некоторых магазинах её не хватает. Роман Старовойт уверен, что ажиотаж в ближайшие дни пройдёт.Отмечается, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышлености региона работают в штатном режиме. Сырьё для переработки и производства продуктов имеется в достаточном объёме. При необходимости производители готовы увеличить производительность по некоторым видам продукции на 20-30%.В достатке и горюче-смазочных материалов и топливо на автозаправочных комплексах, на оптовых базах. Там к увеличению спроса тоже готовы.Гбурнатор подчеркнул, что важно контролировать ценообразование на продукты питания. Также Роман Старовойт призвал предпринимателей повысить меры санитарной обработки. Некоторые представители торговых сетей сообщили об усиленной дезинфекции помещений, касс и продуктовых тележек, профилактическая работа ведётся и с персоналом.