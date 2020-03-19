Около 5 тысяч курян посетили фестиваль анимации «Открытая премьера»
На 93 площадках у нас прошли 122 сеанса
Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике фестиваля зрители голосовали за понравившейся им мультфильм. А та картина, которая набрала самое большое число голосов, получила специальный приз фестиваля.
Курянам пришлись по душе пять мультфильмов:
1 место заняла «Тайна фиолетового Пятна» («Простоквашино»)
2 место - «Кошка-Машка»
3 место - «Откуда берутся бабочки?» (Сериал «Понимашка» )
4 место - «Галчонок» (Альманах «Мульт-Ап»)
5 место - «О чём говорят коты».
Награждение победителей в Суздале по итогам фестиваля уже состоялось. Главный приз «Открытой премьеры» по итогам зрительского голосования получил фильм «Кошка-Машка» режиссёров Артёма Иосилевича и Елены Гаврилко.
Гран-при профессиональное жюри присудило анимационной ленте «Хозяйка медной горы».
ФОТО - КУРСКОБЛКИНОВИДЕОФОНД