Около 5 тысяч курян посетили фестиваль анимации «Открытая премьера»

На 93 площадках у нас прошли 122 сеанса

В Курской области прошёл XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера». Новинки современной мультипликации на 93 площадках посмотрели около 5 тысяч курян. Всего у нас прошло 122 сеанса. Для сравнения - в прошлом году было 78 площадок и 87 показов.Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике фестиваля зрители голосовали за понравившейся им мультфильм. А та картина, которая набрала самое большое число голосов, получила специальный приз фестиваля.Курянам пришлись по душе пять мультфильмов:1 место заняла «Тайна фиолетового Пятна» («Простоквашино»)2 место - «Кошка-Машка»3 место - «Откуда берутся бабочки?» (Сериал «Понимашка» )4 место - «Галчонок» (Альманах «Мульт-Ап»)5 место - «О чём говорят коты».Награждение победителей в Суздале по итогам фестиваля уже состоялось. Главный приз «Открытой премьеры» по итогам зрительского голосования получил фильм «Кошка-Машка» режиссёров Артёма Иосилевича и Елены Гаврилко.Гран-при профессиональное жюри присудило анимационной ленте «Хозяйка медной горы».