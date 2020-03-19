Заместители курского губернатора проверили наличие продуктов в магазинах и цены на них

Продукты нашли, никакой паники не увидели

Два заместителя губернатора - Сергей Стародубцев и Вячеслав Берзин - отправились в рейд по курским магазинам., что проверить наличие товаров первой необходимости и цены на них, а также спрос у населения.Продукты нашли, никакой паники не увидели. Причём на полках были не только крупы и сахар, в частности, гречка, но и другие товары. Дефицита товаров, как и ажиотажа вокруг них не наблюдалось.Сергей Стародубцев отметил, что все предприятия АПК работают в штатном режиме. В случае необходимости или повышенного спроса на продукцию, востребованную у покупателей, они готовы увеличить свои мощности от 30% до 90% по разным направлениям.Вячеслав Берзин призывают курян не поддаваться панике, которая поднимается в соцсетях и прийти в магазины и убедиться во всём самостоятельно.За ценами же чиновники пообещали проследить. Если будет наблюдаться какой-либо их скачок, то последует оперативное реагирование.