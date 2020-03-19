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В Курске отремонтируют улицы Победы

Всего в этом году отремонтируют 46 дорог общей протяжённостью более 48 км
В Курске отремонтируют улицы Победы

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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России стартовал проект «Улица Победы». В рамках проекта в этом году дорожники приведут в порядок объекты, названия которых связаны с Днём Победы или советскими воинами-героями в 83-х регионах страны. 

Если верить «Яндексу», улиц со словом «Победа» в названии в России 1883. В Курске таких улиц 11. Некоторые из них отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это улица Ватутина, улица Пигорёва, улица Ольшанского, улица Конорева и площать Рокосовского, рассказали в городской администрации. 

Скоро в соцсети "ВКонтакте" заработает приложение, где можно будет узнавать интересные факты о ремонтируемых улицах. 

К слову, уже сейчас в Курске вовсю готовятся к масштабному ремонту дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - демонтировали бортовой камень на улицах Краснополянской, Народной, Малышева и Дейнеки.


Напомним, всего в этом году отремонтируют 46 дорог общей протяжённостью более 48 км.

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