В Курске отремонтируют улицы Победы
Всего в этом году отремонтируют 46 дорог общей протяжённостью более 48 км
Если верить «Яндексу», улиц со словом «Победа» в названии в России 1883. В Курске таких улиц 11. Некоторые из них отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это улица Ватутина, улица Пигорёва, улица Ольшанского, улица Конорева и площать Рокосовского, рассказали в городской администрации.
Скоро в соцсети "ВКонтакте" заработает приложение, где можно будет узнавать интересные факты о ремонтируемых улицах.
К слову, уже сейчас в Курске вовсю готовятся к масштабному ремонту дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - демонтировали бортовой камень на улицах Краснополянской, Народной, Малышева и Дейнеки.
Напомним, всего в этом году отремонтируют 46 дорог общей протяжённостью более 48 км.