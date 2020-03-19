Курянам рассказали о порядке проведения анализа на коронавирус

Платные медучреждения такие анализы не делают

В областной администрации рассказали о порядке проведения анализа на коронавирус. Его делают только медицинские работники, исследования осуществляются в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Подчёркивается - платные медучреждения такие анализы не делают.Анализ проводят только по показаниям и направлению врача, его не нужно делать, если вы не входите в группу риска. К ней относятся люди, которые приехали из стран, где зафиксирована неблагополучная эпидемическая обстановка, и те, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией. Все они находятся под медицинским наблюдением, у них берут анализы на COVID-2019.Отмечается, что для постановки диагноза однократного теста недостаточно. Если у человека нет симптомов ОРВИ, то исследования ему проводят два раза, при их наличии - не менее трёх раз. Анализы на COVID-2019 в стационарах делают и пациентам с пневмониями, а также прибывшим из-за границы с признаками ОРВИ. Во всех остальных случаях он не проводится.О симптомах, мерах предосторожности и распространении вируса можно узнать по телефонам горячей линии областной инфекционной больницы имени Семашко: 8 (4712) 32-43-19, 8-920-727-06-89, они работают круглосуточно. Также можно позвонить в региональное управления Роспотребнадзора - 8 (4712) 58-71-86.