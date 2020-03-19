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Курянин на карантине рассказал о несоблюдающих карантин медиках

Врачи требовали, чтобы он сам принёс в поликлинику оригинал постановления  Роспотребнадзора

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Курянин Леонид Попик, вернувшийся из Франции, уже неделю сидит на карантине. Анализ на коронавирус у него отрицательный. Пока. Он находится дома на самоизоляции и карантин соблюдает, но, как выяснилось, его не соблюдают те, кто как раз должен за этим следить. Курянин рассказал об этом в соцсетях и назвал свой пост «Карантин. День открытых дверей».

Спустя неделю после его возвращения к мужчине пришла терапевт, "без маски и перчаток,  не знала зачем, не знала что он на карантине, не знала что проверять и не знала как выписывать больничный". Попросила его принести в регистратуру оригинал постановления  Роспотребнадзора, чтобы выписать больничный.  Потом ему пришлось поругаться заведующей терапевтическим отделением , сначала по телефону. Она требовала оригинал постановления  Роспотребнадзора и грозилась не выписать больничный - ведь они пациента не видели. Потом она явилась к нему сама, просила оригинал постановления, чтобы сделать копию, в залог предлагала свой паспорт. Позднее пришла, вернула оригинал и привела в пример всех остальных, сидящих на карантине, которые «оригиналы принесли и ничего». В частности, проводников, которые приехали из Германии и пришли в поликлинику свои постановления подали.

"ЕЩЁ РАЗ ПРОЧТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Они ехали в поезде из самой Германии с пассажирами, а сегодня всей толпой пошли в поликлинику бумажки оформлять. Карантин, чёрт побери», - пишет Леонид.

Последним приходил участковый, переписывать паспортные данные мужчины, а тот угостил его санитайзером для рук.

«Если до этого у меня вируса и не было, то сегодня кто-нибудь да принёс. А если был, то ждите, скоро и вы с ним познакомитесь. Спасибо, низкий поклон», - заключил курянин и недоумевает, почему поликлиника сама не может получить в Роспотребнадзоре нужную бумагу. 

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