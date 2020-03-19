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Дружеская попойка в Курске закончилась убийством

Убийца задержан, возбуждено уголовное дело
Дружеская попойка в Курске закончилась убийством

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В Курске 36-летний горожанин зарезал своего знакомого в пьяной ссоре. Трагедия произошла 17 марта в квартире одномго из домов по улице Сторожевая. 

Курянин вместе со своим знакомым распивал спиртное. В процессе между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого хозяин квартиры ударил ножом своего гостя в грудь. Тот от полученных травм скончался на месте, рассказали в Следственном комитете.

Сейчас убийца задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы.

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