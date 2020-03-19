Дружеская попойка в Курске закончилась убийством

Убийца задержан, возбуждено уголовное дело

В Курске 36-летний горожанин зарезал своего знакомого в пьяной ссоре. Трагедия произошла 17 марта в квартире одномго из домов по улице Сторожевая.Курянин вместе со своим знакомым распивал спиртное. В процессе между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого хозяин квартиры ударил ножом своего гостя в грудь. Тот от полученных травм скончался на месте, рассказали в Следственном комитете.Сейчас убийца задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы.