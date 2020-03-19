В Курске на таксистов-нарушителей составили почти 800 протоколов

Один водитель возил пассажиров, не имея прав, а три шофёра попались пьяными

В Курске прошли проверки таксистов. Итоги обсудили на заседании антинаркотической комиссии под руководством губернатора.Так с 5 по 15 марта инспекторы ГИБДД составили почти 800 протоколов. Среди нарушений - нарушения правил перевозки, остановки и стоянки, выезд на встречку, нарушение правил проезда железнодорожных переездов.Один водитель возил пассажиров, не имея прав, а три шофёра попались в состоянии алкогольного опьянения, рассказал начальник региональной ГИБДД Алексей Баланин.Кроме этого 89 автомобилей такси оказались с техническими неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.