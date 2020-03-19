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Лента новостей / В регионе

Курские таможенники изъяли из магазинов опасные контрафактные подшипники

Почти тысяча подшипников для бытовой техники оказались подделкой

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В Курске из магазинов сотрудники таможни изъяли около тысячи поддельных подшипников для бытовой техники и промышленного оборудования, маркированных товарным знаком «SKF».

В Курскую таможню обратился представитель известной шведской компании - им поступило множество жалоб на качество продукции, реализуемой в нашем городе. Представитель попросил проверить торговую сеть на предмет наличия подшипников, незаконно маркированных товарным знаком «SKF». 

В ходе проверки в двух магазинах таможенники нашли около тысячи различных подшипников, маркированных знаком «SKF». Документы, подтверждающие происхождение товара, законность его ввоза на территорию ЕАЭС и разрешение от правообладателя на использование товарного знака индивидуальные предприниматели предоставить не смогли.

В результате подшипники изъяли из оборота и направили на экспертизу, которая показала, что вся эта продукция - контрафакт, то есть эти подшипники не производились ни на одном из заводов шведской фирмы ни в одной из стран мира. К тому же они обладали очень низкими эксплуатационными характеристиками и не соответствовали стандартам и спецификациям настоящего производителя. Соответственно могли вызвать поломку оборудования и нанести вред здоровью человека и окружающей среде.

Правообладатель товарного знака «SKF» оценил свой ущерб более чем в 83 тысячи рублей.

После завершения проверки, все материалы переданы по подведомственности в региональное управление Роспотребнадзора для составления протокола об административном правонарушении, пояснили в таможне. За незаконное использование товарного знака нарушителю грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих воспроизведение чужого товарного знака.



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