Курские таможенники изъяли из магазинов опасные контрафактные подшипники

Почти тысяча подшипников для бытовой техники оказались подделкой

В Курске из магазинов сотрудники таможни изъяли около тысячи поддельных подшипников для бытовой техники и промышленного оборудования, маркированных товарным знаком «SKF».В Курскую таможню обратился представитель известной шведской компании - им поступило множество жалоб на качество продукции, реализуемой в нашем городе. Представитель попросил проверить торговую сеть на предмет наличия подшипников, незаконно маркированных товарным знаком «SKF».В ходе проверки в двух магазинах таможенники нашли около тысячи различных подшипников, маркированных знаком «SKF». Документы, подтверждающие происхождение товара, законность его ввоза на территорию ЕАЭС и разрешение от правообладателя на использование товарного знака индивидуальные предприниматели предоставить не смогли.В результате подшипники изъяли из оборота и направили на экспертизу, которая показала, что вся эта продукция - контрафакт, то есть эти подшипники не производились ни на одном из заводов шведской фирмы ни в одной из стран мира. К тому же они обладали очень низкими эксплуатационными характеристиками и не соответствовали стандартам и спецификациям настоящего производителя. Соответственно могли вызвать поломку оборудования и нанести вред здоровью человека и окружающей среде.Правообладатель товарного знака «SKF» оценил свой ущерб более чем в 83 тысячи рублей.После завершения проверки, все материалы переданы по подведомственности в региональное управление Роспотребнадзора для составления протокола об административном правонарушении, пояснили в таможне. За незаконное использование товарного знака нарушителю грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих воспроизведение чужого товарного знака.​​​