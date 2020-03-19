Драмтеатр покажет онлайн-репетиции, филармония - записи концертов, а киновидеофонд опубликует подборки с кинолентами для просмотра дома

В Курской области временно отменили проведение массовых мероприятий. Но это не значит, что куряне останутся без культурной жизни, отметили в областном комитете по культуре. Учреждения культуры проведут для курян онлайн-трансляции, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.Так, в областном Доме народного творчества все конкурсы будут проходить в видеорежиме. Областной краеведческий музей на своей страничке в «ВКонтакте» будет размещать миниэкскурсии по залам музея. Библиотека имени Асеева организует для курян виртуальные выставки. В областном драмтеатре планируют проведение онлайн-трансляций и экскурсий, обещают показать репетиции. На страничке Курской областной филармонии в «ВКонтакте» будут транслировать записи концертов.Курский киновидеофонд запускает на сайте и в соцсети «ВКонтакте» акцию «Киноискусство против коронавируса». Там опубликуют подборки с кинолентами для просмотра дома, передачи об известных актёрах и режиссёрах.