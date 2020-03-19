Курские тяжелоатлеты просят не отменять их соревнования из-за коронавируса

ТАКТ». Так, тяжелоатлеты готовились к предстоящим в областном центре соревнованиям полгода. Соблюдали специальные диеты, усиленно тренировались. Очень надеются, что фестиваль «Антигравитация», запланированный на 22 марта, состоится. В противном случае, все их усилия, расчеты и надежды пойдут прахом.Отмена различных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса заставляет волноваться курских спортсменов, сообщает телеканал «
В ближайшие дни в Курске должен состояться международный спортивный фестиваль «Антигравитация», где будет разыгрываться Кубок по бодибилдингу и фитнесу, а также Кубок «Сварога» по пауэрлифтингу. Уже состоялся финальный смотр спортсменов региона, а также проведена оценка их соревновательной формы. Однако над спортивным действом нависла угроза. Есть вероятность, пока еще не очень большая, что фестиваль отменят или перенесут. Причина – меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Игорь Умеренков, организатор международного спортивного фестиваля «Антигравитация»: «Это будут очень большие потери для спортсменов. Потому что спортсмены категории бодибилдинг, фитнес и фитнес-бикини имеют два соревновательных сезона в году. То есть сейчас у них пиковая форма. Полгода, с прошлой осени, они готовились к этому мероприятию».
Курские спортсмены, которые должны представлять регион на соревнованиях, взволнованы. Елена Енина, мастер спорта международного класса, уже лишилась возможности принять участие в Открытом Кубке Воронежской области. Очень надеется, что фестиваль в Курске все же состоится. Для нее это очень важно.
Елена Енина, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу: «Мы готовимся к каждому турниру, рассчитываем время. Тренируемся, готовимся. Две недели полноценного отдыха необходимы для восстановления. То есть мы теряем силу, если этот турнир отменяют. Я еще выступаю в фитнес-бикини. Запланировала в Воронеж поехать на соревнования, которые отменились. А это форма. Я сижу на определенной дите. И если буду дольше сидеть на ней, то моя форма будет хуже. Тут важно на пик формы выйти».
Отмена соревнований в Воронеже, отмена в Орле. За этими нерадостными новостями следит также Данил Бычков. По его словам, для спортсмена невозможность участия - это больше чем просто потеря времени и напрасная трата сил.
Данил Бычков, бодибилдер: «Спортсмен готовится. И у него нет финальной точки. Целей нет. Он к чему-то двигался, а получается, что он ни к чему не пришел. Он не смог ни посоревноваться, ни получить опыт. Лично мне кажется, что он немножко даже разбит, немножко потерян. Потому что, повторюсь, нет финальной точки».
Организатор «Антигравитации» Игорь Умеренков надеется на лучшее. Также отмечает, что скопления людей на фестивале не будет. Все учтено.
Игорь Умеренков, организатор международного спортивного фестиваля «Антигравитация»: «Надеемся, что наше областное руководство все-таки позволит провести соревнование. Будут соблюдены все превентивные меры. В целях профилактики коронавируса мероприятие разбито на несколько частей. Часть спортсменов выступила, получила награды и ушла. И начинается следующий этап».
Спортивный фестиваль «Антигравитация» запланирован на 22 марта.
Курские тяжелоатлеты просят не отменять их соревнования из-за коронавируса
В ближайшие дни в Курске должен состояться международный спортивный фестиваль «Антигравитация»