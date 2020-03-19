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Лента новостей / В регионе

В Курской области готовы к приёму пациентов с подозрением на коронавирус

Сейчас в инфекционной больнице находятся 14 «подозрительных» пациентов

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Основным учреждением, которое будет оказывать специализированную помощь, станет инфекционная больница им. Н.Семашко. Уже подготовлен запас необходимых лекарств, обучен персонал, сообщает телеканал «ТАКТ».

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «У нас обеспечен трёхмесячный запас индивидуальных средств защиты, медикаментов, обеззараживающих средств – всего того, что необходимо будет для работы с пациентами, заразившимися вирусом».

Сейчас в инфекционной больнице находятся 14 «подозрительных» пациентов. Только двое из них могли контактировать с заражёнными людьми. Остальные 12 почувствовали недомогание после возвращения из стран, не эндемичных по коронавирусу. Для перестраховки их поместили под наблюдение.

Татьяна Гришакова, заведующая отделение карантинных инфекций клинической  инфекционной больницы: «Результаты обследования у наших пациентов отрицательные. Температура тела нормальная. Температура данным пациентам измеряется дважды в день: утром и вечером. И наблюдение динамическое».

В целом учреждение рассчитано на 200 коек. В отделении для карантинных инфекций 22 бокса на 44 пациента.

Олег Девянин, заместитель главного врача областной клинической инфекционной больницы: «На случай появления большего числа пациентов мы будем разворачивать практически всю больницу для приёма таких пациентов».

Тем не менее, рассматривают и другие лечебные учреждения, в которых можно организовать обсервацию. Например, в санатории им. И.Д. Черняховского. Он рассчитан на 160 пациентов, но при необходимости сможет принять больше. Сейчас учреждение работает в штатном режиме. В случае ухудшения эпидобстановки в регионе палаты в кротчайшее время подготовят для контактировавших с заболевшими коронавирусом.

Игорь Волобуев, главный врач санатория им. И.Д. Черняховского: «Я хочу, чтобы в Курской области не было ажиотажа и то же самое и здесь. Готовность лечебного учреждения зависит от многих факторов. В первую очередь, это разработка стратегической программы совместно с комитетом здравоохранения, совместно с представителями нашей власти».

Накануне с визитом в санатории побывал и глава региона, чтобы лично убедиться в его готовности принимать пациентов в случае обострения ситуации. Пока в области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом, однако следует держать руку на пульсе, уверены региональные власти.

Алексей Лазарев, председатель Общественной палаты Курской области: «Баз несколько. Лечебная база находится в учреждении инфекционной больницы, дополнительные резервные койки будут развёрнуты на территории 4-ой больницы. Наш санаторий будет использоваться для проведения карантинных дел. Здесь идёт комплекс. Не думаю, что ограничится вот только этим санаторием. В резерве есть и второй санаторий, если будет необходимость. Беда общая, с ней нужно бороться всем вместе».
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