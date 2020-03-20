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Курский пансионат «Соловей» в Анапе сделают круглогодичным

В прошлом году там сделали ремонт, заменили комплексное питание на шведский стол
Курский пансионат «Соловей» в Анапе сделают круглогодичным

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Курский пансионат «Соловей», который работает в Анапе уже более 40 лет, планируют сделать круглогодичным.
Пока он открыт для отдыхающих только летом. 

В прошлом году там капитально отремонтировали несколько жилых помещений, заменили комплексное питание на шведский стол, ввели анимационную программу для детей и взрослых. Для удобства гостей на сайте пансионата anapasolovey.ru создан раздел онлайн-бронирования.


Сейчас руководство учреждения разрабатывает концепцию его развития. Планируется, что «Соловей» станет работать не только летом, но и в течение всего года и сможет принимать одновременно более 600 человек не только на отдых, но и для оздоровления. В пансионате создадут условия для проведения творческих мероприятий, конференций, форумов и спортивных тренировочных сборов.

Напомним, пансионат «Соловей» создан в 1977 году, это подведомственное учреждение комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области. В прошлом году в нём отдохнули более 1,5 тысяч курян. Регулярно туда приезжают семьи, взявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году при поддержке комитета пансионат примет около 200 человек из таких семей.

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