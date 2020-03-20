Курский пансионат «Соловей» в Анапе сделают круглогодичным

В прошлом году там сделали ремонт, заменили комплексное питание на шведский стол

Курский пансионат «Соловей», который работает в Анапе уже более 40 лет, планируют сделать круглогодичным.Пока он открыт для отдыхающих только летом.В прошлом году там капитально отремонтировали несколько жилых помещений, заменили комплексное питание на шведский стол, ввели анимационную программу для детей и взрослых. Для удобства гостей на сайте пансионата anapasolovey.ru создан раздел онлайн-бронирования.Сейчас руководство учреждения разрабатывает концепцию его развития. Планируется, что «Соловей» станет работать не только летом, но и в течение всего года и сможет принимать одновременно более 600 человек не только на отдых, но и для оздоровления. В пансионате создадут условия для проведения творческих мероприятий, конференций, форумов и спортивных тренировочных сборов.Напомним, пансионат «Соловей» создан в 1977 году, это подведомственное учреждение комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области. В прошлом году в нём отдохнули более 1,5 тысяч курян. Регулярно туда приезжают семьи, взявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году при поддержке комитета пансионат примет около 200 человек из таких семей.