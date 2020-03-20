56-летний курянин отправился в колонию за пьяную езду

Мужчину неоднократно наказывали за это нарушение, но он упорно продолжал садиться не трезвым за руль

Курский райсуд вынес приговор 56-летнему любителю пьяной езды. Причём мужчина попадался на этом нарушении неоднократно и уже был наказан.В январе 2017 года курянина его привлекли к административной ответственности, в июне 2019-го - назначили наказание в виде обязательных работ.Однако горожанин не исправился и в декабре прошлого года, не имея водительских прав, снова сел за руль. Его остановили сотрудники ДПС. Выявив у водителя признаки опьянения, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.Теперь ближайшие полгода он проведёт в колонии-поселении, такж суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.