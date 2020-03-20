  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

56-летний курянин отправился в колонию за пьяную езду

Мужчину неоднократно наказывали за это нарушение, но он упорно продолжал садиться не трезвым за руль
56-летний курянин отправился в колонию за пьяную езду

Читайте также

Курский райсуд вынес приговор 56-летнему любителю пьяной езды. Причём мужчина попадался на этом нарушении неоднократно и уже был наказан. 

В январе 2017 года курянина его привлекли к административной ответственности, в июне 2019-го - назначили наказание в виде обязательных работ. 

Однако горожанин не исправился и в декабре прошлого года, не имея водительских прав, снова сел за руль. Его остановили сотрудники ДПС. Выявив у водителя признаки опьянения, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

Теперь ближайшие полгода он проведёт в колонии-поселении, такж суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске юный водитель на ВАЗе догнал «Датсун»

В Курской области в ДТП пострадали пять человек

На выходных в Курской области ГИБДД проведёт сплошные проверки на трезвость

Курский пансионат «Соловей» в Анапе сделают круглогодичным

В Курской области прокуратура закрыла сайты, торговавшие водительскими правами

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске