В Курске юный водитель на ВАЗе догнал «Датсун»
Пострадала 18-летняя девушка
Как рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 12:20 18-летний водитель ВАЗа-2112, ехал со стороны улицы Энгельса в направлении Льговского Поворота. Напротив дома №3 на проспекте Кулакова, несоблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем «Датсун», за рулём которого была 58-летняя.
В результате пострадала пассажирка юного автомобилиста - его ровесница. Она получила различные травмы. Водители были трезвыми.
ФОТО - АВТОКАДР_46