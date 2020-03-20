В Курске юный водитель на ВАЗе догнал «Датсун»

Пострадала 18-летняя девушка

19 марта в Курске на проспекте Кулакова произошла авария, в которой пострадала 18-летняя девушка.Как рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 12:20 18-летний водитель ВАЗа-2112, ехал со стороны улицы Энгельса в направлении Льговского Поворота. Напротив дома №3 на проспекте Кулакова, несоблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем «Датсун», за рулём которого была 58-летняя.В результате пострадала пассажирка юного автомобилиста - его ровесница. Она получила различные травмы. Водители были трезвыми.